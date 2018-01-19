20-летний украинец попал в список восьми самых перспективных моделей мира (видео)

Звезда дефиле от Prada, Versace и Valentino - 20-летний украинец Игорь Любченко - попал в список восьми самых перспективных моделей мира по версии New York Times. Сейчас в Париже идет Неделя мужской моды, и Любченко там в центре внимания, сообщает ТСН.

Сегодня парень едва успевает принимать предложения от всех заинтересованных брендов, а еще несколько лет назад парень из небольшого городка на Николаевщине, который заканчивал школу в Хотове под Киевом, даже и не представлял себя на страницах известных глянцев.

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"Он даже не любил фотографироваться, мы когда узнали, были очень рады за него, гордимся", - рассказывает его одноклассница.

Попал Игорь в модельный мир благодаря случайной встрече. В 2014 году парень переехал с родителями жить в Польшу. Именно там, прямо на улице, к нему подошел скаут из модельного агентства.

Пробный кастинг Игорь провалил, однако это не отбило его интерес. Он разослал свои фото в агентства и выбрал AS Management. Уже в первом сезоне парень дефилировал в Милане для Prada.

"Вы знаете, я не придерживаюсь никаких диет. Ем что угодно, и это никак не влияет на мой вес, никак не влияет на мое телосложение. Это очень большой плюс в модельном бизнесе", - говорит парень.

Модельный бизнес – среда изменчивая, философски отмечает Игорь. Утверждает, что эта карьера не навсегда. За 10 лет видит себя в большом бизнесе, а пока собирается "взять от профессии все". Уже через месяц вы сможете увидеть Игоря в рекламной кампании одного всемирно известного бренда, правда которого - он не признался.

Как сообщал УНИАН, недавно сына Виктории и Дэвида Бекхэм признали "моделью года".