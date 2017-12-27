Сына Виктории и Дэвида Бекхэм признали "моделью года"

Один из сыновей четы Бекхэм был признан "моделью года" по версии влиятельного портала Models.com, посвященного модельному бизнесу.

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Бруклин Бекхэм занял первую строчку в списке "Модель среди звезд" по результатам пользовательского голосования.

В категории Celebrity Model Men Бруклин победил благодаря голосам пользователей сайта, а экспертный совет Models.com назвал лучшим рэпера A$AP Rocky. В аналогичной женской категории – Celebrity Model Women – пользователи назвали лучшей Зендаю, а эксперты отдали предпочтение Рианне, пишет "Сегодня".

Профессиональных моделей портал тоже отметил. Среди представительниц высокой моды выделили Беллу Хадид и Адвоа Абоа. Младшую сестру Джиджи Хадид пользователи сайта также назвали "звездой соцсетей".

Недавно Виктория и Дэвид Бекхэм впервые за долгое время вышли в свет вместе. Дизайнер выбрала красное платье из своей коллекции весна-лето 2018, под которое не стала надевать бюстгальтер.