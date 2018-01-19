СБУ разыскивает 63 человека за госизмену

За совершение государственной измены, предусмотренной ст. 111 Уголовного кодекса Украины, по состоянию на 31 декабря прошлого года в розыске находятся 63 человека.

Об этом 112.ua сообщили в Службе безопасности Украины в ответ на информационный запрос.

Также, по информации спецслужбы, органы безопасности в 2017 году расследовали 149 уголовных производств, открытых по статье о госизмене.

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Ранее сообщалось, что троим депутатам Севастопольского горсовета грозит до 15 лет тюрьмы за госизмену.