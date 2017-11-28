Еще троим депутатам Севастопольского горсовета грозит до 15 лет тюрьмы за госизмену

Главное управление Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым по решению следственного судьи начало специальное досудебное расследование в уголовном производстве о совершении государственной измены еще тремя депутатами Севастопольского городского совета. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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Правоохранители установили, что депутаты 6-го созыва, избранные в 2010 году на очередных выборах в Севастопольский горсовет, сознательно нарушили Конституцию и иное украинское законодательство, проголосовав за «независимость» города и переименовании городского совета в «Законодательное собрание города Севастополя».

Кроме того, также депутаты голосовали за создание так называемой «Республики Крым» и присоединение её к Российской Федерации.

Действия злоумышленников следователи СБУ квалифицировали по части 1 статьи 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. В отношении них продолжается специальное досудебное расследование, поскольку они постоянно проживают на территории временно оккупированного Крыма и находятся в розыске.

Согласно действующему законодательству, указанным лицам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Всего в течение 2017 Служба безопасности Украины начала специальные досудебные расследования в отношении 11 депутатов Севастопольского горсовета по подозрению в совершении государственной измены. Сейчас по семи из них прокуратура уже утвердила обвинительные акты, которые направлены на рассмотрение судов.