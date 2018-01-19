Массовые купания: как харьковчане отметили Крещение (фото)

Сегодня в Украине отмечают Крещение. Харьковчане с самого утра приходят в Саржин яр, чтобы набрать «крещенской» воды и окунуться в источник.

Как сообщает 057.ua, в Харькове воду освящают в восьми источниках. Самое популярное место у харьковчан – это Саржин яр. Посвятить и набрать воду пришли около тысячи жителей города. Кроме того, многие из них окунались в источнике.

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Пришли окунуться в источнике не только харьковчане, но и жители области.

Как известно, Крещение - это третий самый большой праздник, который завершает цикл Рождественских праздников. Церковь рассматривает Крещение Господне как «праздник просвещения» народов, поскольку согласно ее учению, именно с Крещения Иисус начал проповедь евангельской истины.