Рычал, как зверь: Илья Кива в прямом эфире устроил эффектное погружение в ледяную воду (фото)

Вернувшись из-под теплого дождя на Бали, одиозный советник МВД Илья Кива погрузился в ледяную воду родного Днепра.

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Любитель поесть руками не мог пропустить православную традицию праздника Крещения, поэтому взял свою подружку и пошел к реке.

Со своего купания Кива устроил прямой эфир, который выложил в Facebook. Как отмечает ТаблоID, погружение Илья выполнил с рычанием, как зверь.

Напомним, ранее Кива показал Екатерину, с которой отдохнул на Бали, и где очевидцы сняли видео, как он завтракал. Политик признался, что с девушкой он живет вместе полгода. Девушка имеет бизнес и сына, носит бриллианты и ездит на новехоньком "Мерседесе" за 60 тысяч долларов.