В Арцизе Одесской области возобновили электроснабжение районной больницы - губернатор Степанов

В городе Арциз Одесской области сегодня около 9.30 утра возобновлено электроснабжение центральной районной больницы. Накануне глава Одесской областной госадминистрации Максим Степанов доставил дизель-генератор для стабильной работы больницы. Снегопад со шквальным ветром оставил город без света накануне, 18 января.

Из-за отсутствия электроэнергии в районной больнице Арциза не проводились хирургические операции, а также была ограничена работа других отделений.

Еще один дизель-генератор сегодня губернатор направил для горводоканала Арциза, чтобы возобновить подачу воды в жилые дома.

По состоянию на 9 утра 19 января в Одесской области обесточенными остаются 502 населенных пунктов. Снегопада со шквальным ветром не выдержали около 100 высоковольных опор. Сейчас бригады Службы чрезвычайных ситуаций и облэнерго ведут работы по их установке.

Настолько сильных снегопадов со шквальным ветром в Одесской области не наблюдалось с 1975 года.