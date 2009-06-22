В Укртранснафте - новое руководство

Наблюдательный Совет ОАО "Укртранснафта" с 17 июня 2009 г. временно отстранил от исполнения обязанностей председателя правления компании Игоря КИРЮШИНА и назначил вр.и.о. главы правления Александра ЛАЗОРКО, который является заместителем председателя правления компании.

Об этом говорится в протоколе заседания НС "Укртранснафты" от 16 июня 2009 г., текстом которого располагает УНИАН.

Как сообщили УНИАН в компании, отстраненный от выполнения обязанностей председателя правления ОАО "Укртранснафта" И.КИРЮШИН забарикадировался в кабинете в компании и не пускает представителей НАК "Нафтогаз Украины" представить новое руководство.