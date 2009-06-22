Экс-судья Зварич «сдает» сообщников

Бывший глава Львовского апелляционного административного суда Игорь Зварич, обвиняемый во взяточничестве и заведомо ложных показаниях, после долгого молчания и попыток ввести следствие в заблуждение наконец-то начал давать вразумительные и объективные объяснения своим действиям. Об этом «Сегодня» сообщили в прокуратуре Львовской области.

«Зварич уже не прикрывается 63-й статьей Конституции, которая позволяет не свидетельствовать против себя и ближайших родственников, — говорит следователь. — Он дал показания по некоторым известным людям. Например, Петру Олийныку, экс-председателю Львовской обладминистрации, Виталию Тертычному, бывшему главе Львовского окружного, ныне — и.о. председателя апелляционного админсуда, что тот якобы замешан в денежных потоках. И что взятки брались как за решение вопросов в пользу заинтересованных лиц, так и за назначение судей по служебной лестнице. Признания закреплены в ходе очных ставок, других следственных действий».

Источник в прокуратуре сказал, что экс-судье надоело ждать, пока его защитят и выпустят хотя бы на подписку о невыезде: «Игорь надеялся, что Онопенко или кто-то из Минюста его прикроет. Но кому охота подставляться? И Зварич пошел на сотрудничество со следствием. Да и у Жербицкого (начальник первого отдела Главка по расследованию особо важных дел ГПУ Владимир Жербицкий. — Авт.) такая слава, что мертвого говорить заставит...» Правда, в прокуратуре предполагают, что Зварич изменит признания, утверждая, что следователи выбили их незаконными методами».

Напомним, главу Львовского апелляционного админсуда задержали 3 декабря 2008 года по подозрению в получении $100 тысяч. При обыске нашли более $1 млн и 2 млн грн. Утверждал, что это добровольные пожертвования на церковные нужды и ремонт суда. Скрывался. Повторно задержан 9 марта 2009-го на квартире у тещи.