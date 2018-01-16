Солист HI-FI, рэпер Баста и российский режиссер Михалков: Минкульт расширил "черный список"

Министр культуры Украины Евгений Нищук внес российского режиссера Никиту Михалкова в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

Соответствующий приказ №55, датированный 15 января 2018 года, опубликован на сайте Министерства культуры Украины.

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В список также внесены еще три человека - солист группы HI-FI Дмитрий Фомин, белорусский телеведущий Дмитрий Шепелев и российский рэп-исполнитель Василий Вакуленко (известный под псевдонимом "Баста").

"Обновить список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, дополнив его лицами Фомин Дмитрий Анатолиевич, Шепелев Дмитрий Андреевич, Вакуленко Василий Михайлович, Михалков Никита Сергеевич", - говорится в тексте приказа.

Отмечается, что соответствующий приказ был издан, в частности, на основании обращения Службы безопасности Украины от 4 января 2018 года.

Как сообщал УНИАН, Служба безопасности Украины запретила въезд на три года на территорию страны российскому певцу, экс-солисту группы HI-FI Мите Фомину. Фомин во Львове на музыкальном фестивале Alfa Jazz Fest назвал аннексированный Крым российской территорией, а себя "голубем мира".