Экс-солисту Hi-Fi Мите Фомину на три года запретили въезд в Украину за высказывания о "российском" Крыме

Служба безопасности Украины запретила въезд на три года на территорию страны российскому певцу, экс-солисту группы HI-FI Мите Фомину. Фомин во Львове на музыкальном фестивале Alfa Jazz Fest назвал аннексированный Крым российской территорией, а себя "голубем мира". Об этом сообщают "Крым.Реалии".

«Руководствуясь ч. 1 ст. 13 Закона Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства» и ст. 7 Закона Украины «Об основах национальной безопасности Украины», Службой безопасности Украины принято решение о запрете въезда на территории нашего государства указанном гражданину РФ сроком на 3 года», – сказано в документе.

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Напомним, что российский певец, экс-солист группы HI-FI Митя Фомин приехал во Львов на музыкальный фестиваль Alfa Jazz Fest и назвал аннексированный Крым российской территорией. Так он сказал в эфире телепрограммы «Світське життя».