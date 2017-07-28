Экс-солисту Hi-Fi Мите Фомину на три года запретили въезд в Украину за высказывания о "российском" Крыме

14:15, 28 июля 2017
Общество
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Митя Фомин во Львове на музыкальном фестивале Alfa Jazz Fest назвал аннексированный Крым российской территорией. 

Певец назвал Крым

Служба безопасности Украины запретила въезд на три года на территорию страны российскому певцу, экс-солисту группы HI-FI Мите Фомину.  Фомин во Львове на музыкальном фестивале Alfa Jazz Fest назвал аннексированный Крым российской территорией, а себя "голубем мира". Об этом сообщают "Крым.Реалии".

Певцу запретили въезд на три года / Крым.Реалии

«Руководствуясь ч. 1 ст. 13 Закона Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства» и ст. 7 Закона Украины «Об основах национальной безопасности Украины», Службой безопасности Украины принято решение о запрете въезда на территории нашего государства указанном гражданину РФ сроком на 3 года», – сказано в документе.

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Напомним, что российский певец, экс-солист группы HI-FI Митя Фомин приехал во Львов на музыкальный фестиваль Alfa Jazz Fest и назвал аннексированный Крым российской территорией. Так он сказал в эфире телепрограммы «Світське життя».

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Теги: #въезд в Украину#Мите Фомину запретили въезд