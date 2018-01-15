Львовский горсовет запретил купание в водоемах на Крещение

Львовская городская рада запретила купание в водоемах Львова на Крещение. Возле водоемов планируют установить відпровідні таблички.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, такие меры приняты для обеспечения безопасности на водоемах.

"Во всех наших городских водоемах купаться запрещено. Департамент градостроительства дал поручение всем нашим ЛКП, на балансе которых есть водоемы, обновить таблички «Купаться запрещено» и усилить контроль во время праздника Крещения Господня. На всех этих объектах будет чередование мчсников с целью обеспечения безопасности», - отметили в отделе экологии департамента градостроительства Львовского городского совета.

Напомним, праздник Крещения Господня традиционно отмечается в Украине 19 января. В этот день традиционно украинцы ходят в церковь святить воду и купаются в проруби на водоемах.