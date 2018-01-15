"Видродження" требует заслушать отчет Минздрава об уровне вакцинации в Украине

Депутатская группа «Партия «Видродження» требует заслушать в парламенте отчет и.о. министра здравоохранения Украины по поводу ситуации, сложившейся с заболеванием корью. А также призывает главу ведомства предоставить информацию об уровне охвата прививками в стране.

Об этом во время выступления на заседании Согласительного совета руководителей фракций заявил народный депутат группы «Партия «Відродження», член Комитета ВР по вопросам здравоохранения Андрей Шипко.

Он напомнил, что полтора года назад во время одной из пресс-конференций руководство Минздрава отказалось предоставить журналистам информацию о прививках среди детей.

«Вместо разъяснений, кого и когда нужно вакцинировать, журналистам посоветовали в «Гугле» поискать всю необходимую информацию. Доискались… Теперь имеем вспышку кори и, к сожалению, детские смерти. Поэтому наша депутатская группа требует заслушать на этой неделе отчет и.о. министра здравоохранения Украины по поводу ситуации, сложившейся с заболеванием корью. Руководитель ведомства должен предоставить информацию об уровне охвата прививками в стране», – заявил Андрей Шипко.

Также он отметил, что сегодня одной из главных задач для парламента должно стать принятие закона об общеобязательном медицинском страховании.

«Мы снова слышим какие-то басни от Минздрава, мол, каждый украинец уже в этом году будет с медицинской страховкой. А я вам скажу, что гарантированный пакет медицинских услуг, предусмотренный медреформой, не является медицинским страхованием. И закон об общеобязательном медицинском страховании надо принимать. Такой законопроект есть – это №4981 «Об общеобязательном социальном медицинском страховании». Этот проект закона получил положительные заключения профильного комитета, и партия «Відродження» настаивает на его немедленном рассмотрении. И мы сможем ко второму чтению доработать его. Давайте возьмем этот законопроект как базу и вместе потрудимся над внедрением медицинского страхования в Украине», – призвал народный депутат.