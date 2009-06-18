Литвин: коррупцию нужно приравнять к государственной измене

Коррупцию нужно приравнять к государственной измене, считает председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время встречи с представителями научной элиты в Донецком национальном университете.

«Мое мнение – коррупцию нужно приравнять к государственной измене со всеми последствиями, которые из этого вытекают», - сказал спикер. Но он объяснил, что тот закон о борьбе с коррупцией, который был принят Верховной Радой и к которому Президент применил вето – «это драконовский закон».

«Я беседовал со многими депутатами, спрашивал – вы знаете, что вы приняли? Они не знают… За некоторые взятки государственным чиновникам, тем, которые высоко, грозит пожизненное заключение», - объяснил В.ЛИТВИН. По его мнению, «если бы депутаты сознательно голосовали за этот закон, понимая, что голосуют за себя или против себя, такими бы единодушными не были бы». По словам спикера, парламентарии здесь заняли принципиальную позицию, но сами признались, что понадеялись на то, что Президент заветирует этот закон.

«И Президент его заветировал…. Там, конечно, есть некоторые несогласованности и даже некоторые несуразицы, но я рассчитываю, что они будут устранены, и закон будет принят в новой редакции, с замечаниями и дополнениями он будет подписан», - заключил В.ЛИТВИН.