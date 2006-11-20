Погода до конца недели

На этой неделе похолодание не ожидается.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 21 ноября сохранится облачная погода. В западных, а днем и в северных областях местами пройдет небольшой дождь, на остальной территории - без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, южный, 3-8 м/с. Температура ночью составит 0-5° тепла, на Левобережье - 1-6° мороза; днем - 2-7° тепла, в западных областях и на крайнем юге страны - 8-12°.

22-23 ноября облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь в Карпатах и на Закарпатье, а утром и днем 23 ноября на Правобережье временами дождь, в Карпатах с мокрым снегом. Ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, 23 ноября днем в южной части и на Прикарпатье местами порывы 15-20 м/с. Температура в восточной части ночью - 0-5° мороза (22 ноября местами - 6-8° мороза), днем - 0-5° тепла; на остальной территории ночью - 1-6° тепла, 22 ноября в северных, центральных областях и на Прикарпатье - от 2° мороза до 3° тепла, днем - 4-9° тепла, в южной части и на крайнем западе - 7-12°, 23 ноября в Крыму - до 16° тепла.

24 ноября ночью в западной части, днем в Украине, 25 ноября в восточной части временами дождь; на остальной территории без существенных осадков. Температура ночью - 1-7° тепла, на юге - до 11°; днем - 5-10° тепла, в южной части, а 25 ноября и в западных областях - 10-15°.

26-30 ноября без существенных осадков, лишь 26 ноября в Крыму и Приазовье, 28-29 ноября в западных и северных областях небольшой дождь. Температура 26-27 ноября существенно не изменится; в дальнейшем, начиная с северо-востока, постепенно снизится на 4-6°.

В Киеве и области 21 ноября облачная погода. Без существенных осадков, лишь днем местами по области небольшой дождь. Ночью и утром туман. Ветер преимущественно южный, 3-8 м/с. Температура в Киеве ночью - 1-3° тепла, днем - 3-5°; по области ночью - 0-5° тепла, днем - 2-7°.

22-23 ноября облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь утром и днем 23 ноября временами дождь. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 22 ноября - от 2° мороза до 3° тепла, 23 ноября - 1-6° тепла; днем - 4-9° тепла.

24 ноября дождь, 25 ноября без существенных осадков. Температура ночью - 2-7° тепла, днем - 5-10°.