Порошенко: кризис начался с банков

Председатель Совета Национального банка Украины ПЕТР ПОРОШЕНКО считает, что за счет рекапитализации банков удастся решить проблемы 2 млн. вкладчиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время визита в Винницу.

«За счет рекапитализации банков мы за следующие два месяца решим проблемы двух миллионов вкладчиков», – сказал П.ПОРОШЕНКО.

По его мнению, в Украине наметилась тенденция к стабилизации ситуации в финансово-банковской сфере. «Кризис начался с банковской системы, и на сегодняшний день мы можем констатировать, что стабилизация начинается с банковской системы. Люди поверили в национальную валюту и не выстраиваются в очередь в пункты обмена валют, и как только схлынул спрос на валюту – гривня укрепилась», – отметил он.

При этом председатель Совета НБУ добавил, что эти тенденции будут сохраняться, ведь Украина «плодотворно сотрудничает с Международным валютным фондом, у нас увеличились золотовалютные запасы».

Как сообщал УНИАН, 17 апреля 2009 года Кабинет Министров Украины утвердил перечень из семи банков для рекапитализации государством: «Надра», «Родовид Банк», «Финансы и Кредит», «Укргазбанк», «Укрпромбанк», «Имэксбанк» и банк «Киев».

10 июня Кабмин принял решение о рекапитализации трех негосударственных коммерческих банков – «Укргазбанка», «Родовид Банка» и банка «Киев».

И.о.министра финансов Игорь УМАНСКИЙ 10 июня заявил, что вопрос о рекапитализации банка "Надра" и "Укрпромбанку", возможно, будет решаться в конце июня, после проведения этими банками реструктуризации своей задолженности перед внешними кредиторами.