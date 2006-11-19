Бывшая жена Пола Маккартни никогда больше не выйдет замуж

Жена Пола Маккартни Хизер Миллс опровергла слухи о том, что она встречается с другим мужчиной, и пообещала больше никогда не выходить замуж, передает агентство Associated Press.

"У меня нет любовника. В данный момент я полностью сосредоточена на дочери. Это все выдумки", - сообщила 38-летняя Миллc в интервью AP. Она подчеркнула, что не собирается наживаться на бракоразводном процессе, потому что 85 процентов ее доходов направляются на благотворительные нужды.

В беседе с журналистом Миллс также разрекламировала строгую вегетарианскую диету, которой придерживается и которая помогает ей не полнеть. Она рассказала, что планирует открыть сеть ресторанов быстрого питания и продуктовых магазинов для вегетарианцев.

Напомним, четырехлетний брак Маккартни с бывшей топ-моделью фактически закончился в мае 2006 года, когда супруги разошлись и начали готовиться к бракоразводному процессу. Поводом для конфликта стали сообщения о том, что в молодости Миллс снималась в эротических фильмах и была проституткой.

Лента.ру