Адвокаты и родственники Ноздровской сомневаются, что задержанный является реальным убийцей

Адвокаты и родственники убитого юриста и правозащитницы Ирины Ноздровской сомневаются в том, что задержанный по подозрению в ее убийстве Юрий Россошанский - реальный исполнитель преступления.

Об этом сообщил представитель потерпевшей стороны, адвокат Анатолий Худяков, сообщает Украинская правда.

"Из СМИ нам стало известно, что задержанный - Юрий Россошанский, отец Дмитрия. Но и у нас, как у представителей стороны потерпевшей, и у родственников Ирины - ее дочери, в частности, - вызывает очень большое сомнение, что задержанный - реальный исполнитель", - заявил Худяков.

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По его словам, данный задержанный - "самая легкая, простая версия, которая лежала на поверхности".

"Тело Ирины нашли недалеко от дома Россошанских. Нашли так, будто его никто не прятал. Т.е. его должны были оставить так, чтобы его нашли. Поэтому первые, к кому бы возникли вопросы - семья Россошанских", - отметил Худяков.

При этом он отметил, что ситуация с приговором по делу, которым занималась в последние годы Ирина о гибели ее сестры в результате ДТП с участием Дмитрия Россошанского, не была окончательной и его родственникам за последние 2 года "ничего не мешало совершить убийство".

"Говорить, что у Юрия Россошанского были мотивы - что Дмитрия посадили и в в деле поставлена точка, - нельзя. Защита Дмитрия может использовать закон об амнистии ("Закон Савченко" - ред.), и Дмитрий мог бы довольно быстро выйти по амнистии. Соответственно, мотив для его отца жестоко убивать Ноздровскую - очень "натянутый", - уверен адвокат.

Худяков добавил, что за годы расследования и за время суда Юрий Россошанский вел себя "достаточно сдержанно".

"Были комментарии, какие-то угрозы, но никто их, и Ирина в том числе, не воспринимал как имеющие последствия", - добавил он.

Адвокат подчеркнул, что у него и у адвокатов возникают "очень большие вопросы" в связи с тем, что правоохранители не дают им ознакамливаться с материалами дела.

"Не хотят ли от нас скрыть ... потому что мы мгновенно увидим, если доказательная база - слабая", - отметил Худяков.

"Однозначно одно - дело было подготовлено, а время - выбрано. Заказчиком и исполнителем. Исполнено грамотно", - заявил адвокат.

По данным Худякова, дело по факту убийства Ноздровской возбуждено по ч.1 ст.115 "Умышленное убийство" (до 15 лет заключения).

"На мой взгляд, здесь - ч.2 ст.115, где наказание - до пожизненного заключения. Но тяжесть наказания должна быть установлена с учетом того, каким способом было совершено преступление, по каким мотивам. На теле Ирины - 15 колотых ран", - заявил адвокат.

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Он добавил, что родственники погибшей "хотели бы понимать реальную картину" в итоге расследования, а не "получить козла отпущения, на которого удобно повесить дело".

Как сообщал УНИАН, 1 января тело 38-летней Ноздровской, жительницы поселка Демидов Вышгородского района Киевской области, которая исчезла три дня назад, обнаружили в местной реке.

Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую сбил автомобилем племянник экс-председателя Вышгородского районного суда Россошанский. По словам журналистки Анны Молчановой, Ноздровской угрожали родственники виновника ДТП.

Уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины расследует Вышгородский отдел полиции Главного управления Нацполиции в Киевской области.

В состав оперативно-следственной группы по расследованию дела вошли работники Главного следственного управления и Департамента уголовного розыска Нацполиции. Проведение мероприятий по раскрытию убийства Ноздровской взяли под личный контроль глава НПУ Сергей Князев и министр внутренних дел Арсен Аваков.

Согласно предварительным данным экспертизы, Ноздровская умерла от множественных колото-резаных ран.

Вчера, 8 января, в полиции сообщили о задержании человека, подозреваемого в убийстве Ноздровской. По информации журналиста Айдера Муждабаева, подозреваемым является близкий родственник Россошанского.

Советник главы МВД, народный депутат Украины Антон Геращенко отметил, что мотив убийства - месть Ноздровской за ее правозащитную деятельность.

Позже генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что в деле об убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской объявлено подозрение.