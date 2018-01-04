Киев в праздничных огнях в ожидании Рождества (фоторепортаж)

Столица Украины – Киев – вся в праздничной иллюминации в ожидании Рождественских праздников. Фотографы УНИАН сделали подборку фотографий с интересной иллюминацией столицы, чтобы добавить нашим читателям праздничного настроения накануне Рождества.

Как сообщал УНИАН, перед Рождеством правоохранители проверят культовые сооружения и места массового собрания граждан.