Киев в праздничных огнях в ожидании Рождества (фоторепортаж)

12:36, 04 января 2018
Общество
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Фотографы УНИАН сделали подборку фотографий с интересной иллюминацией столицы.

Киев в праздничных огнях / фото УНИАН

Столица Украины – Киев – вся в праздничной иллюминации в ожидании Рождественских праздников. Фотографы УНИАН сделали подборку фотографий с интересной иллюминацией столицы, чтобы добавить нашим читателям праздничного настроения накануне Рождества.

Как сообщал УНИАН, перед Рождеством правоохранители проверят культовые сооружения и места массового собрания граждан.

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Теги: #Рождество в Киеве#иллюминация в Киеве