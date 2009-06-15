Украинский центр оценивания качества образования обнародовал результаты тестирования по украинскому языку и литературе 2009 года. У 37 тысяч 292, или 8,61% выпускников этого и прошлого годов результат тестирования составил менее 124 баллов по системе рейтингования от 100 до 200, что значит, что их сертификаты не могут быть приняты к рассмотрению отечественными университетами, институтами и академиями.

Об этом УНИАН сообщили в Информационном центре независимого оценивания.

Прохождение теста по украинскому языку и литературе является обязательным для всех абитуриентов отечественных высших учебных заведений независимо от формы обучения и собственности. В прошлом году "неудачников" было немного больше - 8,81%.

Максимальный 200-бальный результат в этом году получили 206 выпускников, или 0,05% участников ВНО в 2009 году. Наибольшая часть участников - 43,01% - показали результат в диапазоне 150-180 баллов.

Напоминаем, что в этом году сессия внешнего независимого оценивания (ВНО) охватывала 8 общеобразовательных предметов и продолжалась с 6 мая по 5 июня. Официальные результаты тестов по шкале от 0 до 12 баллов будут посланы по почте в администрации учебных заведений до 22 июня, где их будут засчитывать как результаты государственной итоговой аттестации, а единый сертификат с указанием результатов всех тестирований поступит до 27 июня по адресам, указанным участниками ВНО во время их регистрации.

Результаты тестирований можно будет до 15 июля обжаловать, составив специальное заявление к Украинскому центру оценивания качества образования.

В Украинском центре оценивания качества образования уже состоялось заседание апелляционной комиссии, во время которого рассмотрено 184 апелляционных заявления. Результаты 168 участников внешнего оценивания оставлены без изменений, шести – изменены. Решение об удовлетворении апелляционных заявлений десяти участников отложено до уточнения данных, указанных в заявлениях.

Участники, которые по объективным причинам не смогли пройти ВНО в период с 6 мая по 5 июня или в отношении которых установлено нарушение процедуры прохождения, смогут пройти тестирование в период с 22 по 26 июня.

Высшие учебные заведения с 29 июня должны начать прием сертификатов Украинского центра оценивания качества образования. Как и в прошлом году, абитуриенты имеют право подавать сертификаты ВНО одновременно в несколько вузов.