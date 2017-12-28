Тяжелобольная украинская певица собирается выйти в прямой эфир (фото)
21:48, 28 декабря 2017
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В пятницу, 29 декабря, в 21:00 Власова хочет выйти в прямой эфир.
Власова порадовала поклонников постом в Instagram / фото instagram.com/eygeniavlasova
Украинская певица Евгения Власова, которая ранее попала в реанимацию и сейчас борется за жизнь, собирается выйти в прямой эфир. Об этом свидетельствует запись артистки в Instagram.
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"Друзья мои,поздравляю всех вас с чудесными праздниками! Планирую завтра выйти в прямой эфир в 21.00! Надеюсь, получится", - говорится в ее сообщении.
Как сообщал УНИАН-Таблоид, раньше мама Евгении Власовой рассказывала, что ее дочь, которая попала в реанимацию из-за последствий хирургического вмешательства и химиотерапии, сейчас заново учится есть и уже сама разговаривает.
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