Тяжелобольная украинская певица собирается выйти в прямой эфир (фото)

Украинская певица Евгения Власова, которая ранее попала в реанимацию и сейчас борется за жизнь, собирается выйти в прямой эфир. Об этом свидетельствует запись артистки в Instagram.

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"Друзья мои,поздравляю всех вас с чудесными праздниками! Планирую завтра выйти в прямой эфир в 21.00! Надеюсь, получится", - говорится в ее сообщении.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, раньше мама Евгении Власовой рассказывала, что ее дочь, которая попала в реанимацию из-за последствий хирургического вмешательства и химиотерапии, сейчас заново учится есть и уже сама разговаривает.