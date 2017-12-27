Уничтожение оккупантами Ханского дворца в Крыму в Минкульте назвали нарушением международных конвенций

Министр культуры Украины Евгений Нищук подчеркивает, что Россия нарушает не только права Украины, но и все международные конвенции, проводя "реставрацию" Ханского дворца в оккупированном Бахчисарае (Крым).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал во время международной конференции "Крым 2014-2017: аннексированная культура".

Говоря о событиях вокруг Ханского дворца, Нищук напомнил, что там проводится так называемая "реставрация", и "вот-вот предстанет "обновленный" дворец".

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"Вместе с тем, думаю, за спиной будут параллельно показывать фотографии, где практически идет подмена всех понятий цивилизованной реставрации. Где просто заливают бетоном то, что должно быть наоборот восстановлено: аутентичные деревянные балки, черепица", - сказал министр.

Он подчеркнул, что именно благодаря этим элементам Ханский дворец в 2013 году был включен в номинационное досье Украины для предварительного включения в список ЮНЕСКО.

Как отметил Нищук, речь идет не только о нарушении прав государства Украина. "Это нарушение всех международных конвенций государством, которое осуществило аннексию, которое оккупировало территорию, и которое, в конце концов, по международному праву должно делать все, чтобы сохранить на то время, до каких-либо судебных процессов или до каких-либо политических решений, должно сохранить все те объекты и те элементы, которые принадлежат мировому достоянию", - сказал Нищук.

Как сообщал УНИАН, российская фирма во время "реставрации" Ханского дворца демонтировала и уничтожила конструктивные элементы исторического здания.

По информации бывшего председателя Республиканского комитета АРК по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Эдема Дудакова, побывавшего на месте проведения работ, "реставраторы" уничтожили все балки, которые являются объектом культурного наследия, часть из которых была вывезена, часть - распилена.

По словам Дудакова, по данным института "УкрНИИпроектреставрация", нужно было заменить только четыре балки, а "реставраторы" заменили 100%. Проект реставрации подготовила фирма "Кирамет" из Симферополя, генподрядчик - московская Atta-group. Обе фирмы не имеют опыта в сфере реставрации.