В этом году приговорили 53 полицейских - Князев

В 2017 году сообщили о подозрении 337 сотрудникам Национальной полиции Украины, 53 из них были осуждены, сообщил председатель Нацполиции Сергей Князев, как пишет "Радио свобода".

«20% из них (осужденных – ред.) – это руководители. Имеем такие цифры, и мы не стыдимся того, что самоочищаемся», – сказал Князев.

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Он не уточнил, за какие именно преступления осуждены сотрудники полиции.

В октябре прокуратура Киева сообщила о подозрении одному из руководителей отдела криминальной полиции Деснянского райуправления полиции Киева по факту содействия похищению бизнесмена и вымогательства 500 тысяч гривень за его освобождение.