Во Львове отмечают 80-ю годовщину со дня рождения Вячеслава Черновила (фото)

17:04, 24 декабря 2017
Общество
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К памятнику Вячеславу Чорновилу во Львове возложили венки и исполнили Государственный гимн Украины.

Вячеслав Чорновил был самоотверженно предан идее независимого украинского государства / фото УНИАН

Во Львове сегодня рядом мероприятий торжественно почтили память украинского политика, Героя Украины Вячеслава Чорновила по случаю его 80-летия со дня рождения.

Как передает корреспондент УНИАН, к памятнику Вячеславу Чорновилу, установленному на площади возле областного совета, руководство области и города, политические деятели, депутаты различных уровней возложили венки и исполнили Государственный гимн Украины.

После этого на площади возле памятника состоялось вече с участием нескольких сотен горожан, представителей политических сил, общественности и соратников Вячеслава Чорновила.

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К собравшимся обратился политический деятель, близкий соратник Вячеслава Чорновила Ярослав Кендзер.

«Вячеслав Чорновил был самоотверженно предан идее независимого украинского государства и за её реализацию прошел тюрьмы и лагеря. Отмечая эту годовщину, мы его верные и мыслящие соратники, должны нести ответственность за судьбу страны. Вячеслав Чорновил - пример того, как нужно отстаивать Украину», - подчеркнул Кендзер.

Также сегодня состоится встреча общественности «Я горжусь за свое поколение» в помещении музея-мемориала жертв оккупационных режимов «Тюрьма на Лонцкого» во Львове, в 16.00 начнется вечер памяти Вячеслава Чорновила в областной филармонии.

Справка: 1 декабря Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ о праздновании 80-й годовщины со дня рождения Вячеслава Чорновила на государственном уровне.

Вячеслав Чорновил - украинский политик, публицист, литературный критик, деятель движения сопротивления против русификации и национальной дискриминации украинского народа, политический заключенный СССР. Проводник украинского национально-демократического освободительного движения конца 80-х - 90-х годов; Герой Украины (посмертно). Лауреат Международной журналистской премии им. Николаса Томалина (1975).

Инициатор провозглашения Декларации о государственном суверенитете 16 июля 1990 и Акта провозглашения независимости Украины 24 августа 1991г.

В 1990- 1992 гг. – председатель Львовского областного совета.

© фото УНИАН
Вячеслав Чорновил у семейном кругу
Вячеслав Чорновил у семейном кругу /  © фото УНИАН
Вячеслав Чорновил с гетьманской булавой в начале 90-х гг.
Вячеслав Чорновил с гетьманской булавой в начале 90-х гг. /  © фото УНИАН
Вячеслав Чорновил с женой Атеной Пашко
Вячеслав Чорновил с женой Атеной Пашко /  © фото УНИАН
© фото УНИАН
Вячеслав Чорновил накануне первого ареста
Вячеслав Чорновил накануне первого ареста /  © фото УНИАН
Вячеслав Чорновил с внуком
Вячеслав Чорновил с внуком /  © фото УНИАН
Вячеслав Чорновил
Вячеслав Чорновил /  © фото УНИАН
Вячеслав Чорновил
Вячеслав Чорновил /  © фото УНИАН
Вячеслав Чорновил
Вячеслав Чорновил /  © фото УНИАН
Вячеслав Чорновил с женой Атеной Пашко на демонстрации 1 мая 1996 г.
Вячеслав Чорновил с женой Атеной Пашко на демонстрации 1 мая 1996 г. /  © фото УНИАН
Вячеслав Чорновил
Вячеслав Чорновил /  © фото УНИАН
Вячеслав Чорновил во время выступления на митинге
Вячеслав Чорновил во время выступления на митинге /  © фото УНИАН
Вячеслав Чорновил с женой Атеной Пашко
Вячеслав Чорновил с женой Атеной Пашко /  © фото УНИАН
Вячеслав Чорновил с женой Атеной Пашко
Вячеслав Чорновил с женой Атеной Пашко /  © фото УНИАН
Народный депутат Вячеслав Чорновил во время встречи с избирателями, 1997 г.
Народный депутат Вячеслав Чорновил во время встречи с избирателями, 1997 г. /  © фото УНИАН
Вячеслав Чорновил в феврале 1998 г.
Вячеслав Чорновил в феврале 1998 г.  /  © фото УНИАН
Вячеслав Чорновил
Вячеслав Чорновил /  © фото УНИАН
Народные депутаты Вячеслав Чорновил и Наталья Витренко общаются, 1997 г.
Народные депутаты Вячеслав Чорновил и Наталья Витренко общаются, 1997 г. /  © фото УНИАН
Вячеслав Чорновил, 1997 г.
Вячеслав Чорновил, 1997 г. /  © фото УНИАН
Вячеслав Чорновил
Вячеслав Чорновил /  © фото УНИАН
Вячеслав Чорновил
Вячеслав Чорновил /  © фото УНИАН
Вячеслав Чорновил
Вячеслав Чорновил /  © фото УНИАН
© фото УНИАН

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Теги: #годовщина со дня рождения Вячеслава Чорновила#Вячеслав Чорновил