Составлен Top-100 украинских менеджеров

Рейтинг «Топ-100» (ежегодный рейтинг «Инвестгазеты») «Лучшие топ-менеджеры Украины» в этом году покинули сразу 14 руководителей металлургических предприятий и горно-обогатительных предприятий, сообщил главный редактор журнала «ТОП-100. Лучшие компании Украины» Василий ПОВОРОЗНИК на пресс-конференции в среду.

Как передает корреспондент УНИАН, при этом он отметил, что такие коррективы в состав участников рейтинга внес мировой финансовый кризис.

В целом по результатам рейтинга первое место заняли сразу пять руководителей компаний, набрав максимальное количество баллов: гендиректор "Метинвеста" Игорь СЫРЫЙ, президент "Киевстар Дж. Эс. Эм." Игорь ЛИТОВЧЕНКО, гендиректор ДТЭК Максим ТИМЧЕНКО, президент компании "Инком" Александр ФЕДЧЕНКО и гендиректор компании по производству строительных смесей "Хенкель Баутехник" Владимир СОХА.

Напомним, прошлогодний рейтинг лучших менеджеров возглавлял Максим ТИМЧЕНКО.

Кроме того, в рейтинге этого года утратили лидирующие позиции банкиры, однако число участников от финансовых учреждений увеличилось ровно вдвое - до 30 человек.

В этом году рейтинг "ТОП-100" пополнился новым отраслевым рейтингом - лучшие риелторы. На сегодняшний день в Киеве работает только 100 риелторских компаний, в то время как еще весной прошлого года их количество достигало свыше 1 тыс.

В рейтинг также вошли шесть успешных бизнес-леди, однако ни одна из них не смогла пробиться в первую двадцатку. При этом число женщин-руководителей выросло на одну, по сравнению с прошлым годом.

Справка УНИАН. Рейтинг "ТОП-100" ежегодно публикуется издательством "Экономика". Методология данного исследования основана на анкетировании топ-менеджеров крупнейших предприятий страны. Каждый руководитель оценивал коллег в своем сегменте рынка по пяти критериям.