Во Львове прокуратура взялась за расследование заявлений о продаже брусчатки за границу

Прокуратурой Львовской области взято на контроль рассмотрение органами полиции материалов о возможной реализации брусчатки с улиц города Львова. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Так, в течение последнего периода времени различными средствами массовой информации распространяется информация относительно возможных фактов реализации Львовской брусчатки за границу. Как сообщают журналисты, брусчатку с улиц города под видом бутового камня вывозят в Европейские страны, где продают по цене 800 долларов США за кубический метр, а вместо этого городская власть должным образом не реагирует на данную ситуацию", - говорится в сообщении.

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Следовательно, с целью проверки приведенных фактов, прокуратурой области направлено письмо с соответствующими материалами в Управление защиты экономики во Львовской области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины.

Ранее сообщалось, что в Польше обломки памятника воинам УПА использовали в качестве материала для ремонта дорог.