Москаль объявил на Закарпатье День траура по погибшим в АТО бойцам 128-й бригады

В ночь на 18 декабря в результате обстрелов боевиков вблизи Зайцевого в Донецкой области погибли трое военнослужащих 128-й бригады, двое из которых – закарпатцы.

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Председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль подписал распоряжение об объявлении на Закарпатье Дня траура в связи с гибелью в зоне проведения АТО военнослужащих 128-й отдельной гвардейской горно-пехотной бригады. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Закарпатской ОГА.

Согласно документу, в среду, 20 декабря, на зданиях государственной власти, органов местного самоуправления, государственных учреждениях, предприятиях и организациях Закарпатской области будет приспущен Государственный флаг.

«Кроме того, учреждениям и организациям независимо от формы собственности рекомендовано отменить проведение развлекательно-концертных мероприятий», - добавили в ОГА.

Как сообщал УНИАН, 16 декабря на Сумщине попрощались с погибшим в АТО бойцом 58-й бригады.