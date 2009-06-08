Газпром подтверждает: Нафтогаз за все заплатил

«Газпром» сегодня подтвердил, что НАК «Нафтогаз Украины» рассчитался за поставки российского газа в мае в полном объеме.

«Нафтогаз» в полном объеме оплатил майские поставки газа», - сообщили УНИАН в управлении информации «Газпрома».

Как сообщалось, с конца мая власти России и руководители “Газпрома” неоднократно выражали сомнения в способности Украины вовремя заплатить за потребленный газ.

Между тем Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 5 июня заявил, что для расчетов за майские поставки "Ощадбанк" выделил "Нафтогазу" 3,8 млрд. грн. (около 500 млн. долл.) за счет рефинансирования Нацбанка.

В тот же день НАК «Нафтогаз Украины» перечислил «Газпрому» деньги за потребленный в мае российский газ.