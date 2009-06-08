Театральный фестиваль в Киеве профинансирует Лужков?

Международный театральный фестиваль памяти выдающегося театрального художника Давида Боровского состоится в Киеве с 19 сентября по 5 октября. Об этом сообщили в воскресенье на встрече с журналистами главный режиссер Национального академического театра русской драмы Михаил РЕЗНИКОВИЧ, российский актер и режиссер Олег ТАБАКОВ и кинорежиссер Роман БАЛАЯН.

В 2009 году Д.Боровскому исполнилось бы 75 лет. В Киеве он в 1956 году поставил свой первый спектакль "Ложь на длинных ногах" по пьесе Эдуарда Де Филиппо, и именно в Киеве был поставлен последний спектакль Д.Боровского - "Дон Кихот. 1938 год" по пьесе Михаила Булгакова.

В фестивале примут участие Национальный академический театр русской драмы имени Леси Украинки, монреальский Русский драматический театр имени Леонида Варпаковского, петербургский Театр Европы и московский театр "Эрмитаж". Также в фойе театра русской драмы будет открыта выставка "Открытое пространство Давида Боровского", на которой будут представлены работы мастера.

В рамках фестиваля, помимо спектаклей, пройдут "круглые столы", посвященные творческому наследию художника.

Как сообщил В.РЕЗНИКОВИЧ, финансирование фестиваля пока готовы взять на себя только министерство культуры России и лично мэр Москвы Юрий ЛУЖКОВ.

Творческий путь "философа сценического пространства" Д.Боровского начался в Киеве. В театре русской драмы имени Леси Украинки в конце 40-х годов прошлого века им были сделаны первые профессиональные шаги. После этого Д.Боровский работал в Московском театре на Таганке, Художественном академическом театре имени Чехова, театрах Западной Европы, московских театрах "Эрмитаж" и "Ленком", а также в Малом драматическом театре Санкт-Петербурга.

Художник ушел из жизни в апреле 2006 года в Боготе (Колумбия), куда приехал на открытие персональной выставки.