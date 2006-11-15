Raiffeisen Investment вышел из РосУкрЭнерго

Австрийский банк Raiffeisen Investment вышел из состава акционеров швейцарской компании RosUkrEnergo, а ее новым директором стал Ганс Баумгартнер, который ранее фигурировал в одном из совместных проектов "Газпрома" и Внешторгбанка.

Об этом стало известно от одного из сотрудников центрального офиса Raiffeisen Investment AG в Вене, сообщает Украинская правдасо ссылкой на российское издание "Газета".

По словам сотрудника банка, сделка была закрыта еще весной 2006 года, вскоре после того, как глава компании Raiffeisen International Герберт Степич заявил о том, что события вокруг RosUkrEnergo компрометируют RIAG перед лицом Европы.

После этого австрийский банк отказался выполнять обязанности номинального держателя акций RosUkrEnergo, передав бумаги их тогда уже обнародованным бенефициарам - украинским предпринимателям Дмитрию Фирташу и Игорю Фурсину, сказал источник.

В самой RosUkrEnergo ничего о произошедших изменениях в структуре акционерного капитала компании не знают. "Насколько мне известно, собственники остались прежними. RIAG по-прежнему является номинальным держателем 50% акций RUE", - заявил пресс-секретарь RosUkrEnergo Андрей Кнутов.

В свою очередь один из управляющих директоров швейцарского трейдера, заместитель главы "Газпрома" Константин Чуйченко от комментариев отказался.

"Газета" утверждает, что, "несмотря на неосведомленность пресс-службы об изменениях в компании, у издания нет оснований не доверять источнику из Raiffeisen Investment AG".

"Тем более, что есть косвенное свидетельство его правоты - затейливые кадровые перестановки в RosUkrEnergo, произведенные в конце апреля этого года. Сведения о них можно обнаружить на сайте раскрытия информации швейцарского кантона Цуг в открытом доступе", - отмечается в материале.

В частности, спустя два дня после заявления Степича Ларс Хауссманн был переведен с должности директора на пост президента RosUkrEnergo. Издание отмечает, что фигура Хауссманна для российского бизнеса является практически основообразующей, если речь идет о многочисленных зарубежных представительствах отечественных компаний.

"Согласно торговому реестру, этот гражданин Швейцарии числится директором порядка 14 фирм. Некоторые из них напрямую связаны с Россией", - уточняется в статье.

В тот же день, продолжает "Газета", на должность директора RosUkrEnergo, которую освободил Хауссманн, был назначен доктор Ганс Баумгартнер.

По информации издания, в момент назначения на новую должность доктор Баумгартнер занимал пост председателя наблюдательного совета директоров инвестиционной компании IDF Anlagegesellschaft, 80% которой принадлежит "дочке" Внешторгбанка - Russische Kommerzial Bank в Цюрихе.

IDF Anlagegesellschaft тесно связан с "Газпромом". Большая часть портфеля (99,04%) одного из фондов компании ("Газ-1", активы которого составляют чуть более 147 млн. долларов) приходится на акции кипрской Centrex Group Holding.

Последняя является материнской компанией Centrex Europe Energy & Gas, которая была учреждена Газпромбанком для деятельности в сфере энергетики на либерализованных европейских рынках.