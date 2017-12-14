В Одессе "организаторы" сорвали концерт группы Enigma (видео)

Эндрю Дональдс – вокалист группы Enigma – исполнил в Одессе единственную песню, передает "7 телеканал".

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Организаторы концерта нарушили требования технического райдера музыкантов. Оборудование оказалось не подготовлено к началу выступления.

Через час после того, как должен был начаться концерт Enigma, организаторы сообщили, что его не будет. И тут же исчезли. Представители общества с ограниченной ответственностью World star не заплатили ни музыкантам, ни техникам, ни самой Филармонии за аренду зала. Они просто забрали деньги за проданные билеты.

В администрации Филармонии говорят, с запорожской компанией работают в первый раз и сами оказались в числе пострадавших.

Зрители попытались вернуть деньги за билеты, но там сообщили, что их уже забрал организатор. Онлайн-сервисы утверждают, что деньги автоматически передали компании, которая привезла музыкантов, и вернуть средства не могут.

На место события вызвали правоохранителей. Те увезли организатора концерта в Приморский райотдел полиции. По предварительной информации, его привлекут к уголовной ответственности за мошенничество. А вот вернут ли зрителями деньги, потраченные на билеты, пока неизвестно.