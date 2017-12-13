"Едва не потеряла зрение": Руслана впервые рассказала, почему ей понадобилась операция

Победившая на "Евровидении" певица Руслана чуть не потеряла зрение на одном глазу из-за того, что поздно обратилась к врачам. Об этом звезда рассказала в интервью ТСН.

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По словам исполнительницы, воспалительные процессы в глазу возникли из-за переутомления и чрезмерной физической нагрузки. Но к медикам Руслана не торопилась. Когда же обратилась, ей уже нужна была срочная операция.

Как сообщал УНИАН, народная артистка Украины Руслана Лыжичко перенесла серьезную операцию на глазу. Однако уже несколько дней спустя она вышла на сцену.