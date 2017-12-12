Участник Евромайдана назвал применение "коктейлей Молотова" против "Беркута" следствием избиения студентов

Один из потерпевших по делу 5 экс-"беркутовцев" Юрий Андрушков заявил, что митингующие во время Революции достоинства применяли против "беркутовцев" «коктейли Молотова» в целях самозащиты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Андрушков заявил сегодня на заседании Святошинского районного суда Киева во время допроса.

На заседании было установлено, что он получил пулевое огнестрельное ранение левой руки 20 февраля 2014 года на улице Институтской. Пуля попала мужчине в палец левой руки и почти оторвала его.

Читайте такжеПрокуратура просит открыть данные о двух гражданах Грузии перед их привлечением к делу экс-"беркутовцев"

Потерпевший выразил уверенность, что по нему стреляли из-за бетонной баррикады, где находилась так называемая "черная" рота "беркутовцев", пятеро представителей которой сейчас находятся на скамье подсудимых.

Кроме того, следует отметить, что адвокаты экс-"беркутовцев" несколько раз спрашивали Андрушкова, почему "майдановцы" бросали в правоохранителей «коктейли Молотова».

Потерпевший ответил, что применение «коктейлей» стало следствием избиения студентов "беркутовцами" 30 ноября 2013 года.

"30 ноября мы вышли с мирной акцией, никого не трогали, никого не били. Мы сравняли условия", - заявил Андрушков.

В свою очередь прокурор Алексей Донской заявил, что, по данным экспертизы, по потерпевшему Андрушкову действительно велся огонь из-за бетонной баррикады.

Также он подчеркнул, что как Андрушков, так и другие потерпевшие не представляли угрозы "Беркуту", не имели при себе оружия, и поэтому у "беркутовцев" не было никаких оснований открывать по ним огонь.

Справка УНИАН. Генеральная прокуратура Украины в 2014 году передала в суд уголовное производство в отношении экс-«беркутовцев» Сергея Зинченко и Павла Аброськина по подозрению в убийстве 39 активистов Майдана.

10 февраля 2016 года ГПУ направила в суд уголовное производство в отношении еще троих экс- «беркутовцев»: Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского. По данным прокуратуры, этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение служебных полномочий, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствование проведению мирных митингов и собраний, похищение и сокрытие оружия после совершения преступления. Уголовные производства в отношении всех подозреваемых бывших бойцов «Беркута» объединены в одно.

В мае 2016 года Святошинский суд Киева начал рассмотрение по существу дела в отношении пяти бывших «беркутовцев».

В настоящее время в суде допрашивают потерпевших, каковыми в целом, по данным прокуроров, по этому делу признаны около 140 человек.