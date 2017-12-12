В детсадах Днепра введут новую систему питания

В 2018 году в Днепре в дошкольных учебных заведениях введут новую систему питания. В частности, в детских садах введут новый принцип аутсорсинга.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета Днепра со ссылкой на заместителя городского головы Александра Шикуленко.

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«Сегодня система аутсорсинга успешно работает в школах Днепра. В 2018 году такую же систему введут и в детских садах. Отныне дошкольные учреждения не будут закупать продукты питания самостоятельно. А это означает, что продукты будут качественнее, потому что не хранятся долго на складах, и никто из сотрудников кухни не сможет их присвоить. Система аутсорсинга подразумевает, что на тендере будут выбирать компанию, которая будет заниматься обслуживанием столовой. Мы уверены, качество питания заметно улучшится, как и в случае со школами», – отметил заместитель Бориса Филатова.

В горсовете отмечают, что в следующем году планируется осуществить ремонт пищеблоков в детских дошкольных учреждениях и закупить для них новое оборудование.

При этом, в следующем году увеличится стоимость питания детей в дошкольных учебных заведениях, но для родителей эта сумма не изменится.

«Сейчас стоимость питания детей до 3-х лет составляет 17,83 грн, до 6-7 лет – 28,28 грн. На сегодня родители платят 60%, а бюджет города компенсирует 40%. После введения аутсорсинга 60% от стоимости питания будут возмещать из городского бюджета, а 40% будут платить родители. Так, стоимость питания детей до 3-х лет составит 27,93 грн, а детей от 3 до 6-7 лет – 44,30 грн», – уточнила начальник управления образования департамента гуманитарной политики ДМР Светлана Баляй.

По данным горсовета, в Днепре действуют 177 дошкольных учебных учреждений, которые посещают 36 тыс. детей.