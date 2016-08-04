На окраине Днепра достраивают разноцветный современный детсад (фото)

Как сообщает Днепропетровская областная государственная администрация, площадь 5 разноцветных зданий сверхсовременного детсада составит 6 тысяч квадратных метров.

На данный момент уже выполнено уже 90% работ. На очереди – отделочные работы, освещение территории, установка забора.

«В создание садика мы вложили все лучшее, что есть в строительной отрасли. Все материалы современные, надежные и безопасные. Мы также использовали новейшие технологии в утеплении, индивидуальном отоплении, дизайне. Ежедневно над возведением садика работает 280 строителей», - говорит директор подрядной организации Владимир Кононов.

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В садике будут работать 4 ясельные и 8 дошкольных групп на 220 детей.

«Здесь будет много интересного. Это большая игровая, зимний сад, комната эмоциональной разгрузки, соляная комната, современный компьютерный класс. Для работы с дошкольниками готовим интересные программы и методики», – рассказала заведующая садика Наталия Тильная.

Открыть садик в Слобожанском планируют уже осенью этого года.

По словам председателя обладминистрации Валентина Резниченко, садик в Слобожанском строится «с нуля» на средства областного бюджета и местной объединенной территориальной общины, без помощи государства, что является уникальным не только для региона, но и для всей страны.