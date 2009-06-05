Парламент переименовал село Берестечко

Верховная Рада Украины приняла постановление «О переименовании села Берестечко Верховинского района Ивано-Франковской области».

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 303 из 433 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным постановлением село Берестечко переименовано в село Дземброня.

Как отмечалось на заседании парламента, Дземброня - это давнее название села. Вопрос о переименовании села был поддержан гражданами на местном референдуме 18 февраля 2007 года.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, в этом селе бывали Леся Украинка, Василь Стефаник, а также Сергей Параджанов.

«Именно урочище Дземброня вдохновило его на съемки самой известной украинской киноленты «Тени забытых предков», - говорится в объяснительной записке.