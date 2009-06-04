С сентября студенты сами будут заказывать предметы

Министерство образования и науки Украины планирует ввести с сентября в высших учебных заведениях систему обязательных и необязательных предметов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр образования и науки Украины Иван ВАКАРЧУК сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

“Эта схема начнет реально работать с сентября”, - сказал он.

По словам И.ВАКАРЧУКА, в министерстве создана рабочая группа, которая наработала несколько вариантов обязательных и необязательных курсов.

“Мы задекларируем некоторые дисциплины, которые студенты смогут выбирать, их может быть и 30, и 40 – по выбору студентов: кто хочет - экономическую теорию или антропологию. Это будет зависеть от желания студентов и того будущего, которое они себе планируют”, - объяснил министр.

В то же время, он подчеркнул, что введение системы выбора предметов будет автономным правом учебных заведений.

“В каждом университете есть свои школы, которые дадут возможность на высоком уровне преподавать эти курсы по выбору, поэтому это право выбора высшего учебного заведения дать перечень студенту”, - объяснил И.ВАКАРЧУК.

Министр отметил, что такая практика активно используется в европейских учебных заведениях.

”У нас была идея разрешить студентам, как в европейских университетах, часть гуманитарных курсов выбирать, то есть не диктовать всю гуманитарную часть образования, а каждый студент лично будет заказывать на следующий семестр те курсы, которые он будет считать свойственными для его склада мышления и желания”, - добавил И.ВАКАРЧУК