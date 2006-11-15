Конфликт киевской власти с ”Вечеркой” набирает силу

Назначенное на сегодня подписание договора о взаимодействии между коллективом коммунального издания “Вечерний Киев” и городскими властями не состоялось.

Как сообщили УНИАН в Постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам культуры и информационной политики, встреча, на которой должны были подписать «Договор о взаимопонимании» и «Основы редакционной политики» три стороны - заместитель председателя КГГА Денис БАСС, и.о. главного редактора "Вечернего Киева" Людмила ВОРОБЬЕВА и представители комиссии от учредителя, т.е. Киевского городского совета – не состоялась.

По информации секретаря комиссии Киевсовета Александра БРИГИНЦА, полчаса участники встречи ожидали Д.БАССА, но он так и не пришел на подписание, хотя все документы были подготовлены.

«Так что конфликт далеко не исчерпан. Более того, смею утверждать, что он набирает новую силы», - считает А.БРИГИНЕЦ.

По его словам, вчера из Главного управления по вопросам взаимодействия со СМИ КГГА в редакцию пришло письмо с требованием предоставить подтверждающие документы относительно расчета аванса (выплачивается 16 ноября), что, по мнению коллектива, означает планируемые задержки с выплатой аванса сотрудникам редакции. «Вероятно, таким образом, команда ЧЕРНОВЕЦКОГО пытается давить на взбунтовавшийся коллектив», - предполагает А.БРИГИНЕЦ.

Как сообщалось, на сегодня на 15.00 назначено заседание Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информации, где будут рассматриваться комплексно все проблемы, связанные со свободой слова в Киеве.

Как сообщал УНИАН, 6 ноября коллектив “Вечернего Киева” заявил о давлении со стороны столичных властей при освещении столичной политики.

На пресс-конференции и.о. главного редактора газеты Л.ВОРОБЬЕВА отметила, что с момента ее назначения ей поступали указания от представителей Киевской горгосадминистрации по поводу редакционной политики издания. Л.ВОРОБЬЕВА сообщила, что и.о. начальника Главного управления по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации и связей с общественностью КГГА Татьяна ВАСИЛЬЕВА приказала ей, что можно критиковать все, кроме мэра, в то же время деятельность оппозиции подавать в искаженном виде.

Исходя из этого, коллектив газеты подписался под обращением к представителям депутатского корпуса Киевсовета, в частности, к постоянной комиссии по вопросам культуры и информационной политики, с просьбой войти в состав редакционной коллегии редакции газеты “Вечерний Киев”.

“Вечерка” стала газетой Киевсовета в 2001 г. 28 сентября этого года Киевсовет освободил Александра БАЛАБКО от должности главного редактора газеты «Вечерний Киев».