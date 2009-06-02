Два взрыва в отделении Ощадбанка: 8 потерпевших
11:51, 02 июня 2009Общество
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ЧП произошло в Мелитополе
Сегодня приблизительно в 10.30 в городе Мелитополе Запорожской области в отделении “Ощадбанка”, расположенного на первом этаже 9-этажного жилого дома на проспекте 50-летия Победы, произошли два взрыва.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, по предварительным данным, вследствие взрывов пострадали 8 человек, один из которых находится в тяжелом состоянии.
Кроме того, взрывом повреждены три автомобиля, припаркованные вблизи отделения.
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