Заработал первый автомат по продаже золотых слитков

Первый автомат по продаже золотых слитков начал действовать на железнодорожном вокзале во Франкфурте (Германия). Автомат компании Gold-Super-Markt продает 1-, 5-, и 10-граммовые слитки.

Машина принимает как карточки, так и наличные. Цена меняется несколько раз в день в соответствии с изменением биржевых котировок. В течение 1 июня цена находилась близко к 31 евро за грамм, то есть на 30 процентов дороже рыночной цены золота.

Компания Gold-Super-Markt планирует установить около пятисот таких автоматов в Германии, Швейцарии и Австрии. Каждая такая машина будет иметь запас в 1500 золотых слитков. Аппараты будут установлены в аэропортах, вокзалах и торговых центрах.

Спрос на золото резко вырос из-за глобального финансового кризиса, вынудившего мелких и крупных инвесторов искать как можно более надежные активы для вложения. В ходе торгов 1 июня на бирже NYMEX цена тройской унции золота вплотную приблизилась к отметке 990 долларов.

Лента.ру