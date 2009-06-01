МИД подтверждает информацию о пытках украинских моряков

Министерство иностранных дел Украины подтверждает информацию о применении сомалийскими пиратами физического влияния на украинцев - членов экипажа судна «Ариана».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Василий КИРИЛИЧ.

Он заметил, что после появления в СМИ информации о применении пыток к членам экипажа “Арианы” Министерство иностранных дел получило оперативное подтверждение этой информации от посольства Украины в Греческой Республике, которое поддерживает постоянную связь с компанией – оператором судна.

«Было подтверждено, что пираты пытались физически влиять на членов экипажа для активизации переговорного процесса с целью удовлетворения их требований», - сказал В.КИРИЛИЧ.

Как сообщал УНИАН, балкер «Ариана» с украинским экипажем (24 человека) был захвачен сомалийскими пиратами 2 мая. Корабль вышел из Бразилии на Ближний Восток и вез 35 тыс. тонн сои.

Владельцем судна является компания Candela Shipping, зарегистрированная на Мальте, оператор – британская Seven Seas Maritime.

За освобождение судна пираты требуют 10 млн. долларов.

27 мая мать второго механика судна Лариса МУРУГОВА заявила, что пираты пытают членов экипажа "Ариана". По словам Л.МУРУГОВОЙ, ей позвонил по телефону сын и сообщил о пытках.