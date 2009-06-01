С сегодняшнего дня дорожают ж/д билеты

Сегодня, 1 июня, состоялся второй этап повышения железнодорожных тарифов во внутреннем сообщении в рамках приказа Министерства транспорта и связи Украины о повышении тарифов в 2009 г. - в плацкартных вагонах — на 4,7 %, в купейных и СВ — на 7,4%.

Напомним, в этом году, согласно приказу Минтранссвязи от 23 февраля 2009 г. №205, запланировано два этапа повышения ж/д тарифов на перевозку пассажиров во внутреннем сообщении. В соответствии с данным приказом, на первом этапе повышения, с 9 марта 2009 года, тарифы на перевозку пассажиров возросли также на 4,7% в плацкартных вагонах, в купейных и СВ — на 7,4%.

Таким образом, общее повышение стоимости проезда в 2009 г. составляет 9,5% для плацкартных вагонов и 15% — для купейных и СВ. Общая стоимость проезда в 2009 г. на расстояние 500 км увеличивается в плацкартном вагоне на 3 грн. 44 коп., купейном — на 8 грн. 50 коп., СВ — на 38 грн. 16 коп. (без комиссионного сбора).

При этом тарифы в общих вагонах остаются без изменений, с учетом интересов менее платежеспособных граждан.

По данным «Укрзализныци», после повышения тарифы все равно остаются ниже, чем в соседних государствах. К примеру, стоимость проезда, в зависимости от фирменности поезда, в плацкартном вагоне российских железных дорог выше на 3-64%, в купейном и СВ - на 17-209%.

Справка УНИАН. С 1 января 2008 г. в Украине тарифы на перевозку пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении повысились на 8,7%. С 1 июня 2008 г. тарифы на ж/д перевозки были повышены на 5%. Это касается как плацкартных, так и купейных вагонов, а также вагонов «люкс».

22 июля 2008 г. приказом Министерства транспорта и связи №913 была повышена стоимость билетов на проезд в поездах на 5% со 2 августа и на 5% – с 1 октября 2008 г.

В 2007 году тарифы повысились на 15% – по 5% с 1 марта, 1 мая и 1 июля.