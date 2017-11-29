Суд отправил под домашний арест сообщника сына нардепа Попова

Оболонский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста 15-летнему Владиславу Чубану, который вместе с сыном народного депутата Украины Игоря Попова Богданом подозревается в разбойном нападении на магазин в столице.

Как передает корреспондент УНИАН, подозреваемый Чубан будет находиться под круглосуточным домашним арестом в течение двух месяцев.

Представители прокуратуры ходатайствовали перед судом об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей в течение 2 месяцев.

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Как сообщал УНИАН, 27 ноября народный депутат Игорь Попов (фракция Радикальной партии) написал в Facebook, что его 14-летний сын Богдан Попов «совершил серьезное правонарушение» - принял участие в попытке ограбления магазина. Также депутат попросил «не связывать» его «горе с политикой или с чьими-то интригами».

По информации полиции, угрожая продавцам и посетителям оружием, двое несовершеннолетних злоумышленников забрали из кассы магазина 2,5 тыс. грн.

По данному факту следственным отделом Оболонского управления полиции открыто уголовное производство по ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Попову-младшему предъявлены подозрения в разбойном нападении. Сегодня, 29 ноября, суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком до 29 января. Прокуратура просила суд избрать Попову-младшему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток без права внесения залога. Его дело рассматривали в закрытом режиме, поскольку он является несовершеннолетним.