Сенат Австралии одобрил заявление о Голодоморе в Украине

Сенат (верхняя палата парламента Австралии) одобрил заявление о Голодоморе 1932-1933 годов в Украине.

Об этом в социальной сети Facebook сообщила сенатор Катрина Билык.

"Сегодня мое предложение относительно 85-й годовщины Голодомора в Украине в 1932-33 годах одобрено Сенатом", - заявила Билык.

Также она разместила фотокопию положений принятого заявления "Годовщина насильственного голода в Украине".

В тексте сказано, что "насильственный голод в Украине вызван сознательными действиями коммунистического правительства Сталина Союза Советских Социалистических Республик".

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Также отмечается, что, согласно оценкам, до семи миллионов украинцев умерли от голода в результате политики Сталина в 1932 и 1933 годах.

Сенат в заявлении "осуждает эти действия, направленные на уничтожение национальных, культурных, религиозных и демократических устремлений украинского народа".

Кроме того, сенаторы почтили память тех людей, которые погибли во время Голодомора.

Вместе с тем Сенат признал важность сохранения памяти и извлечения уроков из таких "черных глав в человеческой истории", чтобы такие преступления против человечности не могли повториться.

Напомним, группа народных депутатов Украины зарегистрировала проект закона, которым предлагает ввести уголовную ответственность за отрицание Голодомора как геноцида.