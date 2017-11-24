Украина разочарована отказом Лондона признать Голодомор геноцидом

Украинское посольство в Лондоне выразило сожаление из-за отказа правительства Великобритании признать Голодомор 1932-33 годов в Украине геноцидом, передает Голос Америки.

Читайте также77% украинцев считают Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа - опросПри этом украинское дипломатическое представительство одобрило позицию британского правительства о том, что не признание Голодомора геноцидом никоим образом не умаляет тяжести преступления и ответственности тогдашнего советского руководства за смерть миллионов украинцев.

Поводом для заявления украинской стороны стал официальный ответ британского правительства на новые призывы признать геноцид украинцев, которые прозвучали во время специального парламентского слушания 7 ноября в Вестминстере.

Группа парламентариев фактически единодушно поддержала призыв инициатора слушаний, депутата от правящей Консервативной партии Полин Латам, о признании Голодомора геноцидом.

Но в ответе британского Министерства иностранных дел сказано, что правительство решило не менять свою позицию, согласно которой термин "геноцид" в Лондоне официально используют только к преступлениям в Сребренице, Руанде, а также в отношении Холокоста.

“Голодомор состоялся до принятия Конвенции ООН о геноциде 1948 года, которая определила геноцид как концепцию международного права, а международное право нельзя применять ретроспективно”, - сказано в правительственном разъяснении.

Британские чиновники подчеркивают, что Холокост, хоть и состоялся в 1948 году, имеет исключительный статус, потому что был основанием для юридического определения геноцида конвенцией.

На парламентских слушаниях 7 ноября в Лондоне представитель британского Министерства иностранных дел Алистер Бурт сказал, что правительство использовало бы относительно Голодомора термин "геноцид", если бы такое определение применил любой британский суд.

Однако чиновники также говорят, что пока не видят возможностей, оснований инициирования подобного судебного процесса по событиям в Украине в 30-х годах.

Украинская сторона считает, что Лондон в случае Голодомора мог бы пойти на политический шаг, признав преступление геноцидом, или Британия могла бы инициировать судебное дознание по делу Голодомора, чтобы квалифицировать его как геноцид в отношении украинцев.

Посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко, которая присутствовала на парламентских слушаниях в Лондоне 7 ноября, сказала о договоренности с британскими депутатами “продолжать сотрудничество в вопросе привлечения общественного внимания к этой трагедии, а также обратиться к правительству с призывом включить вопрос Голодомора в школьную программу”.