Суд восстановил в должности полицейского, который был уволен из-за перестрелки в Княжичах
Кроме того, ему должны выплатить более 51 тыс. грн. компенсации за время вынужденного прогула.
Окружной административный суд Киева восстановил в должности командира взвода полиции охраны, которого уволили за "неудовлетворительное выполнение функциональных обязанностей" во время инцидента в Княжичах в Киевской области в декабре 2016 года.
Согласно постановлению суда, уволенного командира взвода Броварского межрайонного отдела Управления полиции охраны в Киевской области необходимо восстановить на службе в полиции с 1 февраля.
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Кроме того, ему должны выплатить более 51 тыс. грн компенсации за время вынужденного прогула.
В суде аргументировали свое решение отсутствием доказательств того, что полицейский нарушил требования ведомственных инструкций.
Напомним, в ночь на 4 декабря 2016 года в Киевской области в поселке Княжичи во время спецоперации по задержанию опасной банды грабителей произошла перестрелка между сотрудниками государственной охраны и полицейского группой задержания, пятеро правоохранителей погибли.