Суд восстановил в должности полицейского, который был уволен из-за перестрелки в Княжичах

22:56, 28 ноября 2017
Общество
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Кроме того, ему должны выплатить более 51 тыс. грн. компенсации за время вынужденного прогула.

В суде аргументировали свое решение отсутствием доказательств того, что полицейский нарушил требования ведомственных инструкций / фото УНИАН

Окружной административный суд Киева восстановил в должности командира взвода полиции охраны, которого уволили за "неудовлетворительное выполнение функциональных обязанностей" во время инцидента в Княжичах в Киевской области в декабре 2016 года.

Согласно постановлению суда, уволенного командира взвода Броварского межрайонного отдела Управления полиции охраны в Киевской области необходимо восстановить на службе в полиции с 1 февраля.

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Кроме того, ему должны выплатить более 51 тыс. грн компенсации за время вынужденного прогула. 

В суде аргументировали свое решение отсутствием доказательств того, что полицейский нарушил требования ведомственных инструкций. 

Напомним, в ночь на 4 декабря 2016 года в Киевской области в поселке Княжичи во время спецоперации по задержанию опасной банды грабителей произошла перестрелка между сотрудниками государственной охраны и полицейского группой задержания, пятеро правоохранителей погибли.

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Теги: #перестрелка в Княжичах#полицейского возобновили Княжичи