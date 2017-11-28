Смену таможенного поста на границе с Польшей уличили в систематическом взяточничестве

Во Львовской области сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой области задержали при получении взятки группу работников (рабочую смену) таможенного поста «Смельница» (Старосамборский район).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УСБУ во Львовской области, оперативники спецслужбы задокументировали передачу таможенникам 8 тыс. грн за беспрепятственный пропуск автомобиля с грузом промышленных товаров.

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Вместе с тем, установлено, что таможенники «систематически требовали деньги с предпринимателей за несоздание искусственных препятствий при перемещении товаров через таможенную границу Украины».

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки в особо крупном размере или должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, наказывается лишением свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества).

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Львовской области, двум работникам таможенного поста, на сегодняшний день, уже сообщено о подозрении в преступлении, решается вопрос о взятии их под стражу. Продолжаются неотложные следственные действия (обыски, допросы и пр.).

Как сообщал УНИАН, недавно главный инспектор таможни в Херсоне попался на взятке.