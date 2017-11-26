В аэропортах Украины и мира прошли акции в поддержку незаконно осужденных в РФ украинцев (фото)

В аэропортах Киева, Одессы, Риги, Бухареста, Праги и Хельсинки состоялись акции в поддержку украинского активиста Александра Кольченко и других незаконно осужденных в России украинцев.

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Как сообщается на странице МИД Украины в Facebook, международная акция «Напрасное ожидание» проводится 26 ноября, в день рождения Кольченко.

Активисты по всему миру вышли, чтобы ожидать украинских политзаключенных в аэропортах. Кольченко празднует свой 4-й день рождения в российской колонии.

«В пражском аэропорту проходит акция #НапрасноеОжидание в поддержку украинских политзаключенных в РФ. Акция стала известной именно благодаря чешским активистам, и по их инициативе на этот раз посвящена исключительно украинским заложникам Кремля, получив международный масштаб #PointlessWaiting», - сказано в сообщении.

Также отмечается, что в аэропорту Риги проходит акция #НапрасноеОжидание с участием активистов из числа украинской общины и латвийских друзей Украины.

«Все они ждут невинных людей, граждан Украины, крымскотатарских братьев, которые против собственной воли стали политическими заключенными страны-агрессора, сейчас незаконно удерживаемых в России», - говорится в сообщении.

В рамках акции «Напрасное ожидание» активисты также ждали Кольченко и других украинских политзаключенных Кремля в международных аэропортах Бухареста, Одессы и Киева («Жуляны»).

Также отмечается, что за решеткой в РФ незаконно удерживают около 60 граждан Украины, которые преследуются по политическим мотивам.

Кроме того, на странице #PointlessWaiting сообщается, что акция состоялась также в Хельсинки.

Как сообщал УНИАН, сегодня президент Петр Порошенко заявил, что Украина не прекратит бороться за освобождение Кольченко и других заложников Кремля.

Справка УНИАН. Активиста Кольченко и режиссера Олега Сенцова задержали сотрудники ФСБ РФ в Крыму весной 2014 года. Их этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Российский суд в августе 2015 приговорил Сенцова и Кольченко к 20 и 10 годам заключения соответственно. Оба вину не признали.