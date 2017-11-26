"Украина с тобой, Александр": Порошенко поздравил политзаключенного Кремля Кольченко з днем рождения

Украина не прекратит бороться за освобождение незаконно осужденного в России Александра Кольченко.

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Об этом президент Петр Порошенко написал на своей странице в Twitter.

«Сегодня украинцу Александру Кольченко исполняется 28 лет. К сожалению, он вынужден встретить этот день в застенках Кремля. Мы не прекращаем бороться за твое освобождение и всех украинских заложников. Украина с тобой, Александр!», - отметил президент.

Справка УНИАН. Активиста Кольченко и режиссера Олега Сенцова задержали сотрудники ФСБ РФ в Крыму весной 2014 года. Их этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Российский суд в августе 2015 приговорил Сенцова и Кольченко к 20 и 10 годам заключения соответственно. Оба вину не признали.