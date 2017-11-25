В Житомире почтили жертв Голодомора

В Житомире возле памятника "Тоскующий ангел" сегодня состоялся митинг-реквием.

Как передает корреспондент УНИАН, мероприятие началось в 15.30 на Путятинском майдане.

В нем приняли участие граждане, представители партий и общественных организаций, председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич, Житомирский городской голова Сергей Сухомлин, духовенство.

Во время чествования состоялся молебен и возложение свечей к памятнику. Жертв голода и коммунистических репрессий почтили минутой молчания. Также присутствующие возложили цветы к памятнику "Тоскующий ангел".

Перед собравшимися выступил один из очевидцев событий голодомора и поделился воспоминаниями. Он напомнил, что сегодня в Украине чтят память погибших в результате искусственного голода, созданного советской властью ради уничтожения украинского крестьянства. Также в день траура по Житомиру и Житомирской области приспущены государственные флаги, а развлекательные мероприятия - ограничены.

Кроме этого, в 16.00 часов житомиряне и жители области присоединились к всеукраинской минуты молчания и акции «Зажги свечу» памяти жертв голодомора как геноцида украинского народа. Для этого в Житомире и Житомирской области горожане с наступлением темноты зажгли и поставили свечи на подоконник так, чтобы огонь было видно с улицы – в знак скорби и памяти о миллионах загубленных жизней наших соотечественников.

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***Сегодня в Украине чтят память жертв Голодомора 1932-1933 годов.

В ХХ веке украинцы пережили три голодомора: 1921-1923, 1932-1933 и голод 1946-1947 годов. Однако, самым масштабным был Голодомор 1932-1933 годов – геноцид украинского народа, осуществляемый тоталитарным коммунистическим режимом СССР.

Ежегодно Украинский институт национальной памяти предлагает специальную тему Дня для подчеркивания определенного аспекта этой трагедии. В этом году такой темой является «Голодомор - месть за свободу, месть за революцию».

В Киеве и других городах Украины сегодня проходят траурные мероприятия по чествованию памяти жертв Голодоморов.